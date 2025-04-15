Цифровые услуги: В Ставропольском крае вырос спрос на геоаналитику МТС

15.04.2025, MForum.ru

В 1q2025 ставропольские предприятия стали пользоваться сервисами геоаналитики и BigData для бизнеса вдвое чаще, чем годом ранее, сообщает МТС.

Для чего используют подобные сервисы?

Прежде всего, с их помощью изучают портрет потребителя, точки притяжения целевых групп и модели поведения потенциальных клиентов для формирования стратегии развития своего бизнеса. Чаще других учитывают геоаналитику МТС при выборе локаций для расширения небольшие местные продуктовые сети (43%), аптеки и частные клиники (30%) и заправочные станции (8%). При этом в 80% случаев к большим данным прибегают представители малого и среднего бизнеса.

Большие данные позволяют анализировать обезличенный цифровой след пользователей и по десяткам метрик делать полезные для бизнеса выводы. Например, нарисовать социально-демографический портрет населения конкретной точки, провести конкурентный анализ, определить пешеходный трафик, уровень доходов и трат посетителей в определенном месте, комплементарные и сопутствующие интересы, в том числе в сети, а также выявить «мертвые» зоны. Таким образом, бизнес региона получает тепловую карту и визуально структурированную информацию о потенциале новых торговых точек и специфике потребительских запросов.

«Применение геоналитических данных позволяет бизнесу более эффективно вкладывать деньги – например, открывать новые точки продаж там, где на товары или услуги точно будет спрос, анализировать портрет клиентов в действующих местах и корректировать предложения под свою аудиторию. Например, в этом году на основе геоаналитики Геоэффект в крае могут открыться новые автозаправки и аптеки», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Геоаналитика стала одним из эффективных новых источников дохода для российских операторов сотовой связи. Доля доходов от этих сервисов пока что невелика, но даже 0.5-1% от выручки, как у Telefonica, это интересная для оператора деятельность. Тем более, что прогнозируется дальнейший рост доходов операторов от этого направления. Если, конечно, не помешает регуляторика, желание государства получить от операторов как можно больше данных в собственный пул. Точность аналитики была бы выше, если бы у нас были развернуты сети 5G.

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теги: Ставропольский край геоаналитика МТС B2B

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