Цифровые услуги: В Ставропольском крае вырос спрос на геоаналитику МТС

MForum.ru
15.04.2025,
В 1q2025 ставропольские предприятия стали пользоваться сервисами геоаналитики и BigData для бизнеса вдвое чаще, чем годом ранее, сообщает МТС.
Для чего используют подобные сервисы?
Прежде всего, с их помощью изучают портрет потребителя, точки притяжения целевых групп и модели поведения потенциальных клиентов для формирования стратегии развития своего бизнеса. Чаще других учитывают геоаналитику МТС при выборе локаций для расширения небольшие местные продуктовые сети (43%), аптеки и частные клиники (30%) и заправочные станции (8%). При этом в 80% случаев к большим данным прибегают представители малого и среднего бизнеса.
Большие данные позволяют анализировать обезличенный цифровой след пользователей и по десяткам метрик делать полезные для бизнеса выводы. Например, нарисовать социально-демографический портрет населения конкретной точки, провести конкурентный анализ, определить пешеходный трафик, уровень доходов и трат посетителей в определенном месте, комплементарные и сопутствующие интересы, в том числе в сети, а также выявить «мертвые» зоны. Таким образом, бизнес региона получает тепловую карту и визуально структурированную информацию о потенциале новых торговых точек и специфике потребительских запросов.
«Применение геоналитических данных позволяет бизнесу более эффективно вкладывать деньги – например, открывать новые точки продаж там, где на товары или услуги точно будет спрос, анализировать портрет клиентов в действующих местах и корректировать предложения под свою аудиторию. Например, в этом году на основе геоаналитики Геоэффект в крае могут открыться новые автозаправки и аптеки», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
Геоаналитика стала одним из эффективных новых источников дохода для российских операторов сотовой связи. Доля доходов от этих сервисов пока что невелика, но даже 0.5-1% от выручки, как у Telefonica, это интересная для оператора деятельность. Тем более, что прогнозируется дальнейший рост доходов операторов от этого направления. Если, конечно, не помешает регуляторика, желание государства получить от операторов как можно больше данных в собственный пул. Точность аналитики была бы выше, если бы у нас были развернуты сети 5G.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Ставропольский край геоаналитика МТС B2B
--
Публикации по теме:
02.04. [Новости компаний] Adtech: Билайн представил платформу на базе ИИ для планирования и закупки рекламных кампаний в канале digital indoor / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] IT. B2B: Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: Что хотят клиенты от ИИ и big data операторов? / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] Образование: МТС запускает Школу аналитиков данных / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань / MForum.ru
15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru
15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G готовятся к анонсу / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Vivo T4 получит Snapdragon 7s Gen 3 и яркий AMOLED-дисплей / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Buds 7S представлены официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 и Play 60m представлены официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально / MForum.ru