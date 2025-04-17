Цифровые услуги: Геоаналитика МТС показала популярные места отдыха в Кировской области

MForum.ru
17.04.2025,
Геоаналитика – анализ обезличенных данных о местоположениях абонентских устройств, подключенных к сети оператора. С помощью этого метода несложно выявлять «места притяжения», где бывают абоненты массово. Такой анализ, проведенный МТС в Кирове, позволил назвать самую популярную локацию среди приезжих в город – это парк им. С.М. Кирова.
Чаще всего посещают парк жители республики Коми. А еще здесь можно встретить много москвичей, жителей Кировской области и Татарстана. Если говорить о зарубежных странах, то больше всего приезжих из Китая, они составили 30% от всех иностранцев. Наибольшее число посетителей наблюдается с 13 по 14 дня. Средний возраст приезжих – от 35 до 44 лет.
Вторая по популярности площадка в городе – пешеходная улица Спасская. Третья – Кочуровский парк культуры.
Больше всего посетителей общественных мест в Кирове было зафиксировано в новогодние каникулы, с 1 по 6 января, в середине декабря, в начале марта. Как правило, гости приезжали без детей и не на личном автомобили. В турпотоке примерно поровну представлены женщины и мужчины.
«Этой зимой Киров был выбран новогодней столицей России. Именно поэтому он стал центром притяжения для туристов из разных регионов и стран. С помощью цифровых решений МТС, использующих обезличенные большие данные, мы можем увидеть детальный цифровой портрет туристов в той или иной локации. Это дает возможность объективно анализировать популярность и сезонность туристических мест, а также выяснить, откуда приезжают туристы в Кировскую область, их возраст и пол. Кроме того, с помощью больших данных можно оценить не только текущую туристическую инфраструктуру и содействовать её развитию, но и эффективность отдельных мероприятий. Поэтому «МТС Геоэффект» активно используется и в ивент-индустрии», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
Трудно недооценить возможности геоаналитики для государства и бизнеса. Нетрудно выявлять нехватку или избыток общественного транспорта, оптимизировать его маршруты, то же касается общественно значимых точек – аптек, поликлиник и т.п. Для бизнеса, связанного с посетителями, геоаналитика – лучший способ оценивать «проходимость» тех или иных точек.
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теги: Кировская область геоаналитика МТС B2B
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