IT. B2B: Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI

MForum.ru

IT. B2B: Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI

11.02.2025, MForum.ru

Компания Билайн (подразделение Big Data & AI) и рекрутинговая платформа Fersol внедрили метод определения оптимальных регионов для подбора персонала на удалённые промышленные объекты. Совместный проект объединил возможности геоаналитики и искусственного интеллекта, предоставив инструмент для оценки трудового потенциала территорий и оптимизации инвестиций в кадровую инфраструктуру. Пилотное применение технологии состоялось в рамках масштабного государственного проекта по развитию Арктики.

 

 

Найм сотрудников на удаленные объекты - процесс сложный

Традиционно компании ориентируются на местных специалистов или вахтовые методы, что сопряжено с рисками нехватки квалифицированных кадров, повышенными затратами на логистику и создание условий для работников. Ключевым становится прогнозирование:

  • Наличие трудовых ресурсов в регионе;
  • Необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру (жильё, транспорт);
  • Соответствие профиля соискателей требованиям вакансий.

Технологическое решение

Fersol и Beeline предложили замену ручному сбору данных (например, телефонным опросам) на автоматизированный анализ Big Data. В фокусе исследования оказались три региона-«донора» кадров. Использовались:

  • Геоаналитика Beeline — данные о мобильной активности (нагрузка на базовые станции, обезличенная информация о пользователях с их согласия);
  • Демографические параметры — уровень доходов, занятость, транспортная доступность;
  • Предиктивные модели ИИ — прогнозирование заинтересованности в вахтовой работе.

Что говорят участники

Сергей Станкевич, руководитель продукта билайн.Геоаналитика:

«Мы уже умеем с помощью геоаналитики качественно анализировать туристические потоки, определять лучшие места для открытия нового бизнеса, а также собирать данные для планирования транспортных маршрутов. Но потенциал технологии не ограничен этим. Вместе с компанией Fersol мы решили попробовать новую область применения данных геоаналитики — оценка кадровых ресурсов регионов. Это совершенно новый для нас проект, но мы видим в нем потенциал, который может быть особенно полезен крупным промышленным и добывающим предприятиям».

Наталья Сержанова, руководитель направления по развитию бизнеса Fersol:

«Строительство любых удаленных объектов требует тщательной стратегической подготовки, особенно на этапе инвестиционной разработки проекта. Необходимо не только оценивать территорию с точки зрения объемов полезных ископаемых, но и понимать, кто будет работать на предприятии. Использование больших данных, дополненных нашей экспертизой, позволят индустриальным предприятиям прогнозировать возможные риски и развивать инфраструктуру объектов на основе анализа кадрового потенциала территории. Уверены, что в условиях временных кадровых трудностей в промышленности, подобная аналитика может помочь в соблюдении сроков запуска масштабных проектов».

Ключевые преимущества подхода:

  • Снижение затрат на предпроектную аналитику;
  • Повышение точности прогнозов за счёт объективных данных;
  • Возможность адаптации под специфику разных отраслей.

Перспективы

Метод можно применять как при модернизации действующих предприятий, так и в новых проектах. Технология может стать отдельным коммерческим продуктом на рынке HR-аналитики, особенно в условиях дефицита кадров в промышленном секторе.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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