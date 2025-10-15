AdTech. Big Data: В Билайн Big Data & AI оценили рекламные возможности Третьего транспортного кольца в Москве

MForum.ru
Рынок наружной рекламы - это не только стационарные конструкции, один из новых форм-факторов - диджитал-мобили, с которыми работает рекламная группа Cleantown Media. Это грузовики, кузов которых покрыт бесшовным трехсторонним светодиодным экраном с высоким разрешением. Такой формат предлагается в качестве «живой» альтернативы цифровым билбордам. Как утверждают в компании эти мобили показывают хорошие результаты прежде всего там, где стационарных поверхностей мало или они заняты.
Мобильность позволяет организовывать спецпроекты с 3D-эффектами и звуковым сопровождением почти в любом месте — реклама буквально «едет» к аудитории, заметно выделяясь на фоне классических носителей.
Формат уже начали использовать некоторые крупные рекламодатели.
Команда Билайн Big Data & AI, развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта, совместно с экспертами и Cleantown Media проанализировала потоки перемещения людей за год на одном из самых востребованных маршрутов в Москве — Третьем транспортном кольце (ТТК).
В основе аналитики лежат обезличенные агрегированные данные сотового оператора по нагрузке на базовые станции, свидетельствующие о перемещении групп абонентов.
Команда разработала удобный дашборд, который наглядно показывает среднечасовые показатели OTS (от англ. Opportunity To See - количество потенциальных контактов с рекламным сообщением) и охват аудитории в разное время. Этот инструмент позволяет просматривать данные с разбивкой по времени суток, дням недели и сезонам. Дашборд поддерживает различные настройки данных, а инструменты визуализации помогают быстро оценить рекламные возможности.
Менеджеры могут изменять параметры и получать актуальную информацию, что открывает новые возможности для стратегического планирования и повышения эффективности рекламных кампаний.
Сергей Станкевич, руководитель продукта Геоаналитика Билайна:
«Реклама на подвижных носителях — формат, с которым многие только начинают работать. У нас уже был опыт работы в посткампейн-аналитике таких форматов, но нам также было интересно создать инструмент, который бы закрывал потребность рекламодателей в медиаметрических данных еще на этапе планирования кампаний. Ключевыми вызовами в подобных решениях является разделение транспортного и пешеходного потоков, а также увеличение точности детекции, так как реклама видна на расстоянии 50-70 метров по обе стороны от носителя. За счет использования ИИ и углубленного массива данных собираемого с базовых станций сотовой связи, нам удалось решить данную задачу».
Алла Лисаева, директор по маркетингу Cleantown Media:
«Реклама на диджитал-мобилях пока не стала массовым инструментом, но она, безусловно, привлекает внимание. Основной вызов в работе с таким форматом в том, что измерить показатели динамичной и перемещающейся рекламы очень сложно, а сделать качественный прогноз до запуска кампании — ещё сложнее. Традиционно транзитная реклама считается неизмеряемой на рынке, но для наших клиентов прогноз результатов — это основа понимания, за что они платят и что могут ожидать. Раньше мы выводили прогнозные медиаметрические показатели, используя усреднённые данные с математическими моделями и сторонними источниками. Теперь у нас появился отличный инструмент для оперативного расчета прекампейн-аналитики. В этом нам помогли эксперты Билайна».
Следующий этап — расширение географии проекта. В ближайшее время планируется проработать топ-10 самых популярных маршрутов (в том числе, в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках).
