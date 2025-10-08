Развитие сетей: Билайн в Мордовии - компания завершила проект по рефармингу частот 3G в республике

MForum.ru
08.10.2025,
Сообщается, что это позволило увеличить площадь покрытия 4G/LTE в регионе, а также оптимизировать параметры сети, что позволяет говорить о повышении стабильности ее работы.
Рефарминг затронул "несколько сотен" базовых станций, переиспользовался частотный диапазон 2100 МГц. Это обеспечило рост пропускной способности сети 4G/LTE по всей республике.
Андрей Сурин, директор Саранского отделения Билайна:
«Такая масштабная модернизация сети в Мордовии определенно стала важным этапом в развитии нашей телеком-инфраструктуры в регионе и заложила фундамент для комфортного использования мобильных сервисов клиентами даже в условиях роста интернет-трафика. Параллельно с оптимизацией технические специалисты провели работы по точечному расширению зоны покрытия 4G. Так, дополнительные базовые станции были запущены в районе Химмаша. В районе Юго-Запад значительно улучшилось покрытие в Детской республиканской клинической больнице. Кроме того, мы значительно усилили покрытие в городе Ковылкино, а также расширили сеть «четвертого поколения» в ряде поселков и сельских поселений. В их числе – поселок Озёрный, сёла Новотроицкое и Новое Синдрово, поселок городского типа Зубова Поляна».
теги: Билайн Мордовия рефарминг частот развитие сетей
