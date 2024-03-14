Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - расширена территория покрытия LTE в Сарове

MForum.ru
14.03.2024,
МТС сообщает о расширении территории покрытия и емкости сети 4G в Сарове.
Саров - город на юге Нижегородской области, рядом с границей с республикой Мордовия. Это один из крупнейших научных центров страны. До 40-х годов прошлого века Саров был известен как места, где жил Серафим Саровский. С середины 40-х Саров стал центром атомных разработок, его перестали указывать на географических картах, и упоминали как Арзамас-75, затем как Арзмас-16 и Кремлёв. До сих пор это ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование. По данным оператора МТС, в результате проведенных работ, зона покрытия сети LTE в Сарове охватывает почти 100 тысяч жителей.
МТС сообщает, что улучшена связь и мобильный интернет в жилых микрорайонах, а также на территориях таких объектов как Свято-Успенский мужской монастырь, Саровская пустынь. Запущены новые базовые станции 4G/LTE на улице Силкина, Бессарабова, Железнодорожной. Выросла емкость сети на пути следования Варламовской дороги. Подросла скорость передачи данных.
«Саров входит в состав паломническо-туристического кластера, объединяющего также Арзамас и Дивеево, а значит обеспечение лучшего покрытия и надежности связи могут стать дополнительным стимулом для развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни и работы людей в целом. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС в полном объеме: от работы с онлайн-сервисами до просмотра видео и общения в социальных сетях, даже проживая в закрытом для свободного посещения городе», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Нижегородская область
--
Публикации по теме:
08.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - расширено покрытие LTE в Навашино / MForum.ru
18.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE выросло в 7 районах / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Заволжье компания нарастила емкость сети LTE и подняла скорости мобильного интернета / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru