Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - расширена территория покрытия LTE в Сарове

14.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает о расширении территории покрытия и емкости сети 4G в Сарове.

Саров - город на юге Нижегородской области, рядом с границей с республикой Мордовия. Это один из крупнейших научных центров страны. До 40-х годов прошлого века Саров был известен как места, где жил Серафим Саровский. С середины 40-х Саров стал центром атомных разработок, его перестали указывать на географических картах, и упоминали как Арзамас-75, затем как Арзмас-16 и Кремлёв. До сих пор это ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование. По данным оператора МТС, в результате проведенных работ, зона покрытия сети LTE в Сарове охватывает почти 100 тысяч жителей.

МТС сообщает, что улучшена связь и мобильный интернет в жилых микрорайонах, а также на территориях таких объектов как Свято-Успенский мужской монастырь, Саровская пустынь. Запущены новые базовые станции 4G/LTE на улице Силкина, Бессарабова, Железнодорожной. Выросла емкость сети на пути следования Варламовской дороги. Подросла скорость передачи данных.

«Саров входит в состав паломническо-туристического кластера, объединяющего также Арзамас и Дивеево, а значит обеспечение лучшего покрытия и надежности связи могут стать дополнительным стимулом для развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни и работы людей в целом. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС в полном объеме: от работы с онлайн-сервисами до просмотра видео и общения в социальных сетях, даже проживая в закрытом для свободного посещения городе», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область

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