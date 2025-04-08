Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - еще 5 деревень получили 4G/LTE

08.04.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Нижегородской области - покрытие стало доступным в таких деревнях, как Большая Козляна, Ломы, Бобылевка, Вязовая, село - Большое Горево. В зоне охвата порядка 1500 жителей, школы, фельдшерско-акушерские пункты, клубы, библиотеки и почта.

«Уренский район Нижегородской области знаменит тем, что здесь родился известный сказочник Михаил Ананьевич Сказкин", - рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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теги: развитие сетей МТС Нижегородская область

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