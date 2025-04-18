Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе

18.04.2025, MForum.ru

МТС сообщает о завершении работ по рефармингу частот на более чем 30 базовых станциях в Арзамасе. В результате проведенных работ, по данным компании, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%.

В зону рефарминга, где проведено переиспользования частот 3G под LTE, попали и центральные улицы Арзамаса, и спальные микрорайоны города. Обновленная сеть компании охватывает такие места, как парк культуры им. Гайдара; набережную речи Тёши, Арзамасский театр драмы. Скорость мобильного интернета улучшилась возле ключевых достопримечательностей Арзамаса: Соборной площади, Арзамасского историко-художественного музея, единственного в мире музея русского патриаршества, литературно-мемориального музея имени А. П. Гайдара, Гостиных рядов и других значимых локаций.

«Мы провели масштабную модернизацию сети во всех районах Арзамаса, особенное внимание уделяя популярным туристическим объектам, где весной и летом наблюдается пик посещаемости. Наша работа по улучшению телеком-инфраструктуры продолжается, и мы планируем дальнейшее развитие сети как в самом Арзамасе, так и в агломерации», — рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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теги: Нижегородская область развитие сетей МТС

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