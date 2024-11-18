Развитие сетей: Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

MForum.ru
18.11.2024,
МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Кроме того, был расширен частотный пул сети LTE. По данным оператора, это позволило повысить скорости мобильного доступа к интернету примерно на 25%.
Обновленная сеть МТС охватывает не только район вокзала, но и станцию метро «Московская», площадь Революции, а также жилые массивы, расположенные на улицах Литвинова и Прокофьева.
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теги: Нижегородская область МТС развитие сетей
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