Развитие сетей: Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

18.11.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Кроме того, был расширен частотный пул сети LTE. По данным оператора, это позволило повысить скорости мобильного доступа к интернету примерно на 25%.





Обновленная сеть МТС охватывает не только район вокзала, но и станцию метро «Московская», площадь Революции, а также жилые массивы, расположенные на улицах Литвинова и Прокофьева.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Нижегородская область МТС развитие сетей

--