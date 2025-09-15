Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях

15.09.2025, MForum.ru

За этот летний сезон инженеры компании запустили дополнительное телеком-оборудование в 25 малых населенных пунктах региона, обеспечив их жителей 4G и голосовой связью.

Стройка охватила, в общей сложности, села, деревни и садовые товарищества в 13 районах и округах области, включая и те, что располагаются в удалении от административных центров. В их числе:

Балахнинский район – Истомино, Совхозный;

Богородский район – Бурцево, Лакша, Ушаково, Хвощевка, Шапкино;

Володарский район – Объезд;

Городецкий район – Аксентис, Строчково;

городской округ Бор – Линда, Ямново;

городской округ Саров – СНТ «Красная Звезда», «Союз»;

городской округ Семеновский – Медведево;

Дальнеконстантиновский район – Арманиха, Бугры, Зубаниха;

Княгининский район – Ананье, Возрождение;

Кстовский район – Ближнее Борисово, Кувардино;

Сеченовский район – Алферьево;

Чкаловский район – Вершилово;

Шатковский район – Кержемок.

Компания провела модернизацию инфраструктуры и в нескольких малых городах региона, уделив особое внимание социальным объектам и местам массового скопления людей, в частности – медицинским учреждениям. Например, Билайн увеличил емкость сети на территории Городской больницы в г. Ворсма и Детской поликлиники в г. Володарск.

«Прошедшие летние месяцы выдались для нашей команды весьма плодотворными. Мы реализовали целый ряд важных технических проектов в области: активно запускали новые станции связи, расширяя наше присутствие в регионе, проводили точечную настройку оборудования, оптимизируя его параметры, и укрепляли сеть в отдельных локациях. Отмечу также, что сейчас мы продолжаем масштабный рефарминг LTE 2100 в области, стартовавший еще в начале лета – переводим частоты в современный диапазон 4G. Ожидаем, что по его итогам мы получим ощутимое улучшение качества связи», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

теги: развитие сетей Нижегородская область Билайн Вымпелком

