Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях

15.09.2025,
За этот летний сезон инженеры компании запустили дополнительное телеком-оборудование в 25 малых населенных пунктах региона, обеспечив их жителей 4G и голосовой связью.
Стройка охватила, в общей сложности, села, деревни и садовые товарищества в 13 районах и округах области, включая и те, что располагаются в удалении от административных центров. В их числе:
Компания провела модернизацию инфраструктуры и в нескольких малых городах региона, уделив особое внимание социальным объектам и местам массового скопления людей, в частности – медицинским учреждениям. Например, Билайн увеличил емкость сети на территории Городской больницы в г. Ворсма и Детской поликлиники в г. Володарск.
«Прошедшие летние месяцы выдались для нашей команды весьма плодотворными. Мы реализовали целый ряд важных технических проектов в области: активно запускали новые станции связи, расширяя наше присутствие в регионе, проводили точечную настройку оборудования, оптимизируя его параметры, и укрепляли сеть в отдельных локациях. Отмечу также, что сейчас мы продолжаем масштабный рефарминг LTE 2100 в области, стартовавший еще в начале лета – переводим частоты в современный диапазон 4G. Ожидаем, что по его итогам мы получим ощутимое улучшение качества связи», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.
