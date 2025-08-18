Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов

18.08.2025, MForum.ru

МТС расширил телеком-инфраструктуру в ряде муниципальных районов Нижегородской области, оператор заявляет, что в ряде сел региона, где было проведено обновление сети, скорости мобильного интернета выросли в среднем на 35%.

В селе Большое Болдино, деревнях Федурино Городецкого района, Новоликеево Кстовского района, Лапино города Бор специалисты МТС запустили дополнительные LTE-базовые станции. В селах Грудцино Павловского района, Натальино города Навашино, поселке Красный Яр Воскресенского района, имеющиеся базовые станции оснастили дополнительным современным оборудованием и реализовали проект по рефармингу частот. В этих селах уже был мобильный интернет, но после обновления инфраструктуры по данным оператора скорость возросла: в отдельных населенных пунктах - более чем в два раза, в то время как в других — примерно на 20%.

«Наличие быстрой связи создает дополнительные комфортные условия для местного населения, позволяя удобно решать бытовые вопросы, изучать новое и работать удаленно. Благодаря модернизации сети более 11 тысячам жителей сельских территорий Нижегородской области стало проще и удобнее: получать образование и осваивать профессии онлайн, оформлять необходимые государственные услуги и подавать заявления через портал Госуслуг, оплачивать коммунальные платежи, пользоваться современными развлекательными платформами, например, такими как онлайн-кинотеатр KION или литературной платформой «Строки». Мы продолжаем обеспечивать связью населенных пункты по всему региону», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

