Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - скорость передачи данных удвоилась в поселке Решетиха

MForum.ru
21.03.2025,
МТС установила вышку и оборудование LTE в рабочем поселке Решетиха Володарского района. Это подняло скорость передачи данных на треть, как сообщает оператор. В результате модернизации более 6500 жителей смогут пользоваться интернетом МТС. В зоне обновленной сети находятся: кинотеатр «Луна», стадион «Труд», дворец культуры им. Луначарского, а также Решетихинская сетевязальная фабрика.
Скорость мобильного интернета также увеличилась на станции Решетиха – небольшом, но важном железнодорожном узле на пути между Нижним Новгородом и Гороховцом.
«Решетиха известна далеко за пределами региона не только своим промышленным потенциалом, но и проведением всероссийских соревнований по заездам на собачьих упряжках. Улучшение качества связи особенно важно для развития туристического потенциала поселка и поддержки местного бизнеса. Мы продолжаем работу по улучшению связи в населенных пунктах региона, чтобы каждый житель области мог пользоваться преимуществами современных телекоммуникационных технологий», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
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теги: МТС Нижегородская область развитие сетей
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