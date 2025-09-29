Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы

29.09.2025, MForum.ru

Оператор сообщает, что по его данным за счет проведенных работ в селе Варганы Лысковского района Нижегородской области, удалось на треть нарастить скорости мобильного интернета, доступные абонентам. Новое оборудование установлено в центральной части села.

«Установка новых 4G-вышек и апгрейд существующих в малых населенных пунктах, таких как Варганы, значительно улучшает качество жизни местных жителей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Историческая справка:

Варганы - село, знаменитое местным продуктом — крыжовником сорта «Финик. Впервые эти растения появились в окрестностях в конце XIX века, попав сюда из садов помещицы Зыбиной. Когда-то в селе Варганы каждый двор сдавал на местный винный завод одну и две тонны плодов величиной с грецкий орех. Завод закрыли, и жители переключились на домашние виноделье, приготовление компотов и варенья. Кроме того, село известно своим архитектурным наследием — каменной церковью Илии Пророка, построенной в 1897 году. После советского периода, храм вновь открыт для верующих и служит местом притяжения для редких туристов и паломников.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Нижегородская область МТС

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях / MForum.ru

18.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха / MForum.ru

18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: