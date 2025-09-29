Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы

MForum.ru
29.09.2025,
Оператор сообщает, что по его данным за счет проведенных работ в селе Варганы Лысковского района Нижегородской области, удалось на треть нарастить скорости мобильного интернета, доступные абонентам. Новое оборудование установлено в центральной части села.
«Установка новых 4G-вышек и апгрейд существующих в малых населенных пунктах, таких как Варганы, значительно улучшает качество жизни местных жителей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Историческая справка:
Варганы - село, знаменитое местным продуктом — крыжовником сорта «Финик. Впервые эти растения появились в окрестностях в конце XIX века, попав сюда из садов помещицы Зыбиной. Когда-то в селе Варганы каждый двор сдавал на местный винный завод одну и две тонны плодов величиной с грецкий орех. Завод закрыли, и жители переключились на домашние виноделье, приготовление компотов и варенья. Кроме того, село известно своим архитектурным наследием — каменной церковью Илии Пророка, построенной в 1897 году. После советского периода, храм вновь открыт для верующих и служит местом притяжения для редких туристов и паломников.


