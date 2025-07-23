Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха

23.07.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о подготовке сетевой инфраструктуры в Нижегородской области к летнему росту трафика в местах отдыха. Заявляется об оптимизации параметров с целью повышения качества связи в туристических локациях региона. Среди них, например, Горьковское водохранилище (Горе-море). В частности, инженеры компании провели рефарминг частот LTE2100, частично перераспределили частоты на прилегающей территории. По заявлению компании, сеть стала, надежнее, работает стабильно, мобильный интернет теперь работает быстрее.

Работы по улучшению покрытия 4G/LTE прошли и в Нижнем Новгороде. В частности, оператор модернизировал телеком-оборудование, обслуживающее Павильон №1 Нижегородской Ярмарки и окрестностей. Здесь запущен дополнительный слой 2100 МГц, что существенно расширило емкость сети.

«Помимо обозначенных ранее улучшений, мы также значительно нарастили возможности нашей 4G-сети в более чем 30 малых населенных пунктах области. Благодаря этому сегодня сельчане и дачники могут пользоваться мобильными сервисами наравне с жителями крупных городов», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом Нижегородская область

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