Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха

MForum.ru
23.07.2025,
ВымпелКом сообщает о подготовке сетевой инфраструктуры в Нижегородской области к летнему росту трафика в местах отдыха. Заявляется об оптимизации параметров с целью повышения качества связи в туристических локациях региона. Среди них, например, Горьковское водохранилище (Горе-море). В частности, инженеры компании провели рефарминг частот LTE2100, частично перераспределили частоты на прилегающей территории. По заявлению компании, сеть стала, надежнее, работает стабильно, мобильный интернет теперь работает быстрее.
Работы по улучшению покрытия 4G/LTE прошли и в Нижнем Новгороде. В частности, оператор модернизировал телеком-оборудование, обслуживающее Павильон №1 Нижегородской Ярмарки и окрестностей. Здесь запущен дополнительный слой 2100 МГц, что существенно расширило емкость сети.
«Помимо обозначенных ранее улучшений, мы также значительно нарастили возможности нашей 4G-сети в более чем 30 малых населенных пунктах области. Благодаря этому сегодня сельчане и дачники могут пользоваться мобильными сервисами наравне с жителями крупных городов», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.
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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом Нижегородская область
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