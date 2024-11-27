Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор запустил LTE в районе старинной усадьбы Оболенских

27.11.2024, MForum.ru

МТС запустил LTE в поселке Красная Горка Воротынского района. Доступ к 4G получили около 620 сельчан, а также туристы, которые интересуются историей Нижегородской области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС также появился в важных инфраструктурных объектах поселка: пожарной части, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, Красногорской основной школе, детском саде и так далее.





«Мы рады внести свой вклад в развитие поселка Красная Горка Воротынского района. Запуск 4G – это не просто обеспечение доступа к интернету, это создание новых возможностей для жителей и способствование сохранению богатого исторического наследия этого уникального поселка. Мы активно запускаем связь в малочисленных населенных пунктах. В этом году высокоскоростной интернет от МТС появился в более чем 100 населённых пунктах Нижегородской области, включая отдалённый посёлок Ключищи в Краснооктябрьском районе. Кроме того, в число «оцифрованных» деревень вошел поселок Баронский, где находится усадьба французского барона Антуана-Анри Жомини», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В Красной Горке, в XIX веке, находилось имение князей Оболенских. Господский дом был похож на средневековый замок с башнями, террасой и современным парком. Платон Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий был первым владельцем поместья. Его сын Сергей Платонович Оболенский, известный своим новаторским подходом и деловым чутьём, успешно управлял имением и внедрял передовые технологии. В настоящее время усадьба находится в полуразрушенном состоянии, однако она до сих пор привлекает интерес исследователей и историков.

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теги: Нижегородская область МТС развитие сетей

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