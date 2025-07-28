Фиксированный доступ: МТС в Нижегородской области - возможность подключить гигабитный интернет получили еще около 10 тысяч жителей в Нижнем Новгороде

MForum.ru
28.07.2025,
МТС сообщает о расширении сети домашнего интернета в Нижнем Новгороде, - к гигабитному интернету подключены МКД в трех крупных жилых комплексах Советского и Автозаводского районов города, в Цветах, Зените и Торпедо.
Подключиться можно и к скоростному интернету, и к цифровому ТВ, по одному и тому же оптическому кабелю. В сеть со скоростью передачи данных 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры, другие цифровые устройства.
«Современный гигабитный интернет становится столь же необходимым, как электроэнергия или водоснабжение. Высокоскоростное соединение обеспечивает комфортную работу нескольким устройствам одновременно: ноутбук для рабочих задач, планшет ребёнка для дистанционного обучения, смартфон для видеозвонков и телевизор для семейного досуга. Интернет-трафик распределяется равномерно, исключая задержки и сбои даже при максимальных нагрузках. В прошлом году гигабитный интернет провели в новостройках: в ЖК «Новая Кузнечиха», «Анкудиновский парк» и других. В этом году продолжается активное развитие инфраструктуры в новостройках: ЖК «Цветы», «Торпедо», «Зенит»», — рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Компания сообщает, что в последние годы модернизировала около 90% фиксированных сетей в Нижнем Новгороде, переходя на гигабитный интернет. Модернизация продолжалась и в 2025 году.
По итогом проведенного в декабре 2024 года исследования Telecom Daily качества услуг в сетях ШПД в Нижнем Новгороде, лучшие показатели были у МТС, второе место - у ЭР-Телекома, третье - показал Уфанет.
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теги: фиксированный доступ МТС Нижегородская область гигабитный
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