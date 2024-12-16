Фиксированный доступ: МТС в Алтайском крае - гигабитные подключения получили еще почти 40 МКД Барнаула

MForum.ru
16.12.2024,
МТС в Барнауле расширила сети фиксированного доступа со скоростью до 1 Гбит/с. Еще около 4 тысяч семей в Ленинском и Железнодорожном районах получили техническую возможность пользоваться высокими скоростями доступа.
Жители квартир в многоквартирных домах на улицах Молодежная, Юрина, Антона Петрова, Островского, Георгия Исакова и проспекта Строителей получили доступ к цифровому телевидению и проводному интернету на скорости, в 10 раз выше стандартной в 100 Мбит/с.
«Мы приступили обновлению сети фиксированного интернета во второй половине 2021 года, и вскоре жители нескольких домов в Ленинском и Индустриальном районах впервые получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету. Теперь завести в квартиру гигабитный кабель могут жители 1100 домов, расположенных в разных районах города. В следующем году мы продолжим обновлять свою сеть, чтобы гигабитный интернет МТС появился у всех жителей Барнаула», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
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теги: МТС Алтайский край развитие сетей фиксированный доступ Барнаул
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