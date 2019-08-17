Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету

MForum.ru

Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету

17.08.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Минцифраз РФ недавно проводил аукцион на подключение к фиксированному интернету социально-значимых объектов - так чиновники любят называть школы, больницы, а заодно и органы госвласти, избиркомы, полицейские участки, пожарные части и даже подразделения Росгвардии.

На торги было выставлены объекты в 85 регионах РФ. Участвовали многие, включая местных операторов. Чемпионом ожидаемо стал Ростелеком, который выиграл 43 региона. Если говорить об операторах сотовой связи, то основными победителями аукционов стали МТС и МегаФон. 

МТС заявляет о выигрыше в 9 регионах, среди которых оказались такие значимые, как Москва и С.Петербург, а также Ленобласть. Остальные регионы - Амурская, Калининградская, Кемеровская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области. Теперь компании предстоит подключить около 5 тысяч объектов в перечисленных регионах в 2019-2021 годы. Всего компания заключила контракты на 3.93 млрд руб.

Будет ли игра стоить свеч? Чтобы выиграть столь значимые регионы, компании наверняка пришлось пришлось проявить большую уступчивость в плане цен на услуги. Видимо в МТС надеются на то, что подключение силовиков и органов госвласти в дальнейшем получится монетизировать, предлагая новым клиентам кроме базовой услуги фиксированного ШПД (плата за трафик включена в стоимость контрактов) также "экосистему цифровых сервисов МТС".

МегаФон также был активен на аукционе, хотя и воздержался от демпинга. В итоге компания ушла с контрактами на 5 регионов, из значимых отмечу, прежде всего, Московскую область. Также в списке республики Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Новгородская область и республика Северная Осетия-Алания.

Минцифраз отмечает, что аукционный подход позволил добиться значительного снижения цен контрактов относительно стартовых. В отдельных регионах снижение цены достигало 80% и более, как, например, в Липецкой области! Что же, порадуемся за бюджет. Тем более, что сэкономленные деньги Минцифраз обещает направить на развитие покрытия мобильной связью федеральных автодорог.

Подключение СЗО будет проходить в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". До 2021 года на эти цели запланировано выделить 72 млрд руб. Всего подключить планируется 100 тыс. СЗО, в том числе 26 тыс. в 2019 году, 32 тыс. в 2020 и 42 тыс. в 2021-м.

Кто какие регионы выиграл:

Ростелеком: Адыгея республика, Алтай республика, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Бурятия республика, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская АО, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия республика, Калужская область, Камчатская область, Карелия республика, Кировская область, Коми республика, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Марий Эл, Мордовия республика. Мордовия республика, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Приморский край, Псковская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Удмуртия республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия республика, ХМАО, Чувашская республика, Чукотский АО. Всего 43 региона. Если считать также Башкортостан, где победила Башинформсвязь, как бы дочка Ростелекома, то 44.

5 Джи Вайфай (дочерняя структура ЭР-Телекома): Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Красноярский край, Ненецкий АО, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Рязанская область, Саратовская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО. Всего 13 регионов.

МТС: Амурская область, Калининградская область, Кемеровская область, Ленобласть, Москва, С.-Петербург, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область. Всего 9 регионов.

МегаФон: Ингушетия республика, Карачаево-Черкесская республика, Московская область, Новгородская область, Северная Осетия-Алания. Всего 5 регионов.

Транстелеком: Забайкальский край, Краснодарский край, Курская область, Ростовская область. Всего 4 региона.

Квант-Телеком: Дагестан республика;

Связь-Энерго: Костромская область;

Объединенная ракетно-космическая корпорация: Орловская область;

Дозор-Телепорт: Саха (Якутия) республика;

Таттелеком: Татарстан республика;

Тывасвязьинфор: Тыва республика.

В Чеченской республике контракт не получил никто. Была всего одна заявка, да и ту отклонили.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком госконтракты государство и ШПД МегаФон МТС фиксированный доступ фиксированный интернет

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.01. [Новости компаний] Госконтракты: МегаФон построит в Псковской области “цифровую экономику” / MForum.ru

14.02. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 1 по 14 февраля 2010 года / MForum.ru

31.01. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 18 по 31 января 2010 года / MForum.ru

26.12. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 21-25 декабря 2009 года / MForum.ru

19.08. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 19 августа 2009 года / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:18 michaelkors Тема: Shanling MTW100 - действительно беспроводные наушники
Основные характеристики: 7 часов автономной работы и до 24 часов с зарядным устройством. Bluetooth версия 5.0 Поддерживается зарядка NFC и интерфейс Type-C. IPX7 водонепроницаемый рейтинг. ...
16.08.2019 15:10 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
Можно отметить, что покрытие NB-IoT в России носит пока что в основном очаговый характер и представлено в основном в центральных городах российских регионов, а также в отдельных крупных городах или ...
16.08.2019 10:42 СМ Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Помогите разблочь билайн а106 под все симки. 355730054373066 или на ал.адрес пароль скиньте chuzhoi9111111@mail.ru
13.08.2019 01:45 Alex116 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подбором NCK кода для Билайн А105 IMEI: 860630025655658 Код оператора: 232X-2ABGRU2
11.08.2019 12:21 michaelkors Тема: Fiio M11 Pro Dual AK4497EQ Bluetooth 5.0 Портативный музыкальный плеер
Другие ключевые особенности FiiO M11 Pro включают в себя: Обильные объемы ОЗУ и хранилища (3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ) Поддерживает до PCM 384 кГц + Native DSD256 Поддерживает все для DSD ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

16.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Doogee N20 – смартфон со строенной камерой за $100 / MFroum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Honor Band 5 / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой / MForum.ru

12.08. [Технологии] Компоненты: 108 Мп сенсор для камер смартфонов представлен официально / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Nubia Z20 представлен официально / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Xiaomi Mi A3 / MForum.ru

08.08. [Новинки] Слухи: Motorola One Zoom оснастят четырьмя камерами / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10+ представлены официально / MForum.ru

06.08. [Новинки] Слухи: LG подтвердила участие в IFA 2019. Ждем V60 ThinQ со складным дисплеем? / MForum.ru

06.08. [Новинки] Слухи: Смартфон Realme c 64 Мп камерой представят 15 августа / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI X представлен официально / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 представлены официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: Nubia Z20 отметился в TENAA / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: Redmi K30 Pro может получить Snapdragon 855+ / MForum.ru

02.08. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу новый Samsung Galaxy Active / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только / MForum.ru

01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: