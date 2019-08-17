Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету

MForum.ru
17.08.2019,
Минцифраз РФ недавно проводил аукцион на подключение к фиксированному интернету социально-значимых объектов - так чиновники любят называть школы, больницы, а заодно и органы госвласти, избиркомы, полицейские участки, пожарные части и даже подразделения Росгвардии.
На торги было выставлены объекты в 85 регионах РФ. Участвовали многие, включая местных операторов. Чемпионом ожидаемо стал Ростелеком, который выиграл 43 региона. Если говорить об операторах сотовой связи, то основными победителями аукционов стали МТС и МегаФон.
МТС заявляет о выигрыше в 9 регионах, среди которых оказались такие значимые, как Москва и С.Петербург, а также Ленобласть. Остальные регионы - Амурская, Калининградская, Кемеровская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области. Теперь компании предстоит подключить около 5 тысяч объектов в перечисленных регионах в 2019-2021 годы. Всего компания заключила контракты на 3.93 млрд руб.
Будет ли игра стоить свеч? Чтобы выиграть столь значимые регионы, компании наверняка пришлось пришлось проявить большую уступчивость в плане цен на услуги. Видимо в МТС надеются на то, что подключение силовиков и органов госвласти в дальнейшем получится монетизировать, предлагая новым клиентам кроме базовой услуги фиксированного ШПД (плата за трафик включена в стоимость контрактов) также "экосистему цифровых сервисов МТС".
МегаФон также был активен на аукционе, хотя и воздержался от демпинга. В итоге компания ушла с контрактами на 5 регионов, из значимых отмечу, прежде всего, Московскую область. Также в списке республики Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Новгородская область и республика Северная Осетия-Алания.
Минцифраз отмечает, что аукционный подход позволил добиться значительного снижения цен контрактов относительно стартовых. В отдельных регионах снижение цены достигало 80% и более, как, например, в Липецкой области! Что же, порадуемся за бюджет. Тем более, что сэкономленные деньги Минцифраз обещает направить на развитие покрытия мобильной связью федеральных автодорог.
Подключение СЗО будет проходить в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". До 2021 года на эти цели запланировано выделить 72 млрд руб. Всего подключить планируется 100 тыс. СЗО, в том числе 26 тыс. в 2019 году, 32 тыс. в 2020 и 42 тыс. в 2021-м.
Кто какие регионы выиграл:
Ростелеком: Адыгея республика, Алтай республика, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Бурятия республика, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская АО, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия республика, Калужская область, Камчатская область, Карелия республика, Кировская область, Коми республика, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Марий Эл, Мордовия республика. Мордовия республика, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Приморский край, Псковская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Удмуртия республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия республика, ХМАО, Чувашская республика, Чукотский АО. Всего 43 региона. Если считать также Башкортостан, где победила Башинформсвязь, как бы дочка Ростелекома, то 44.
5 Джи Вайфай (дочерняя структура ЭР-Телекома): Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Красноярский край, Ненецкий АО, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Рязанская область, Саратовская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО. Всего 13 регионов.
МТС: Амурская область, Калининградская область, Кемеровская область, Ленобласть, Москва, С.-Петербург, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область. Всего 9 регионов.
МегаФон: Ингушетия республика, Карачаево-Черкесская республика, Московская область, Новгородская область, Северная Осетия-Алания. Всего 5 регионов.
Транстелеком: Забайкальский край, Краснодарский край, Курская область, Ростовская область. Всего 4 региона.
Квант-Телеком: Дагестан республика;
Связь-Энерго: Костромская область;
Объединенная ракетно-космическая корпорация: Орловская область;
Дозор-Телепорт: Саха (Якутия) республика;
Таттелеком: Татарстан республика;
Тывасвязьинфор: Тыва республика.
В Чеченской республике контракт не получил никто. Была всего одна заявка, да и ту отклонили.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком госконтракты государство и ШПД МегаФон МТС фиксированный доступ фиксированный интернет
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.01. [Новости компаний] Госконтракты: МегаФон построит в Псковской области “цифровую экономику” / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 1 по 14 февраля 2010 года / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT c 18 по 31 января 2010 года / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 21-25 декабря 2009 года / MForum.ru
19.08. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 19 августа 2009 года / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Doogee N20 – смартфон со строенной камерой за $100 / MFroum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Honor Band 5 / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой / MForum.ru
12.08. [Технологии] Компоненты: 108 Мп сенсор для камер смартфонов представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Nubia Z20 представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Xiaomi Mi A3 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Motorola One Zoom оснастят четырьмя камерами / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10+ представлены официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: LG подтвердила участие в IFA 2019. Ждем V60 ThinQ со складным дисплеем? / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Смартфон Realme c 64 Мп камерой представят 15 августа / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI X представлен официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 представлены официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Nubia Z20 отметился в TENAA / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Redmi K30 Pro может получить Snapdragon 855+ / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу новый Samsung Galaxy Active / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru