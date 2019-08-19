Телеком: В Samsung Electronics собираются обогнать Qualcomm с выпуском интегрированного модема 5G

MForum.ru
19.08.2019,
Samsung Electronics планирует запустить производство процессоров приложений с интегрированным модемом 5G. Такая интеграция позволяет заметно сократить площадь, занимаемую чипами на плате, а также энергопотребление, по-сравнению с ситуацией, когда в терминале 5G приходится размещать дискретный модем с поддержкой 5G, как это делается во всех существующих терминалах 5G.
Samsung Electronics - один из крупнейших в мире производителей микроэлектроники и смартфонов. Компания выпускает дискретный модем 5G Samsung Exynos Modem 5100 и самые разнообразные процессоры приложений, включая модели для флагманских устройств. Разработка и выпуск интегрированного модема 5G упростит для компании дизайн 5G-смартфонов и других мобильных гаджетов.
В аппаратах Samsung Galaxy S10 5G и Note 10 5G устанавливается дискретный модем, работающий в связке с процессором приложений. Модем занимает отдельное место на плате, которое можно было бы отдать под другие чипы или использовать для увеличения размера встроенной батареи. Кроме того, два чипа потребляют больше энергии, нежели чем процессор с интегрированным модемом.
Официальный представитель компании Samsung на условиях анонимности сообщил, что выпуск интегрированного чипсета планируется в этом году. Стремление компании к такому шагу понятно - тот, кто раньше других представит рынку достаточно качественный интегрированный модем, сможет выиграть множество дизайнов смартфонов.
Если говорить о Samsung, то в планах компании задействовать интегрированный модем в аппаратах серии Galaxy S. Если этим планам суждено сбыться, производитель опередит многих конкурентов, включая Qualcomm и MediaTek, которые ранее сообщали о планах выпуска интегрированного чипсета 5G в 2020 году.
Особым стимулом для Samsung проявить повышенную активность, стали сложности, с которыми сталкивается Huawei в связи с известными действиями США.
По данным исследователей Strategy Analytics Qulcomm поставил на мировой рынок около 37 всех процессоров приложений, на втором месте была компания MediaTek с 23%, далее - Apple c 14%. Samsung был на четвертом месте с 12%. Источник: koreatimes.co.kr
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© Алексей Бойко,
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