Госконтракты: МегаФон построит в Псковской области “цифровую экономику”

MForum.ru
31.01.2018,
Во всяком случае, подписано соглашение о развитии в Псковской области “цифровой экономики”. В МегаФоне проектом занимается директор по развитию бизнеса в госсегменте и спецпроектам Сергей Буланча и Михаил Ведерников, и.о. губернатора Псковской области.
Пилотный проект “Цифровой регион” охватит Псков, Великие Луки и Остров и будет осуществляться в течение года.
Где запланированы инновационные решения:
Городской транспорт. Есть план подключения общественного транспорта в единую сеть. Кроме того, будут анализироваться данные о трафике личного транспорта, мониториться доступность парковочных мест. К единой платформе подсоединят “умные светофоры”. Будет обеспечено наблюдение за дорожной ситуацией и возможность дистанционного управления системами управления движением.
Медицина. Медицинские учреждения региона подключат к единой информационной платформе, через которую будет организована запись к врачу, доступ к историям болезней, результатам анализов.
ЖКХ. Во дворах и подъездах планируется внедрить решение “умный домофон”. Информация с камер наблюдения на входе в дома пойдет в облачное хранилище, а доступ к домофону обеспечат мобильные устройства.
Образование. Школам будет предоставлено “мобильное место преподавателя”. С планшета учителя будет раздаваться Wi-Fi и мобильный интернет классу. Учитель сможет управлять пользовательскими устройствами - выводить на экран информационные материалы, контролировать выполнение заданий. В детские сады могут поставляться персональные трекеры, позволяющие отслеживать перемещения ребенка, а также осуществлять доступ на территорию детсада.
Госуслуги. Все госуслуги жители смогут получать электронно. Обратная связь с жителями может быть организована через мобильное приложение. Единая цифровая платформа позволит упростить проведение госзакупок, проводить тендеры, управлять инвестициями в регион.
Туризм и общественные пространства: электронные путеводители по городу со встроенной информацией и рекламой. Также МегаФон соберет данные о перемещениях в городе.
В общем, это большие государственные деньги, которые предстоит “освоить” МегаФону.
В Псковской области МегаФон обеспечивает покрытие на территории, где проживает 99% населения, в зоне покрытия 4G/LTE - 74%, данные компании МегаФон. Инвестиции в проект в 2018 году заявлены в объеме 90 млн.
Для МегаФона это не первый такой договор. Пилотные проекты запущены в Татарстане, Сочи, Брянске. Соглашение о намерениях по развитию цифровых услуг заключены в Ульяновской области и Республике Удмуртия.
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© Алексей Бойко,
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