Фиксированный доступ: МТС ускорила домашний интернет в Барнауле

10.12.2021, MForum.ru

МТС провела модернизацию инфраструктуры сети фиксированного ШПД в Барнауле. Она охватила многоквартирные дома Индустриального района, а также Ленинского района на улицах Энтузиастов, Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Шукшина, Ленинградская, Островского. Здесь для клиентов стали доступны скорости до 500 Мбит/с.

«Сегодня у каждого члена семьи есть гаджет, увеличивается количество умных устройств в квартирах – обычно это телевизор, планшет, ноутбук, несколько смартфонов. В совокупности это стимулирует спрос именно на высокоскоростные предложения. Отмечу, что мы проапгрейдили сеть не только для того, чтобы сделать сеть более надежной и устойчивой к перегрузкам, но и чтобы у всех домочадцев была возможность одновременно скачивать любой контент за считанные секунды», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

пресс-релиз МТС

телеком в Аотайском крае

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