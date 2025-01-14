Развитие сетей: МегаФон на Алтае: Новые базовые станции появились в Ситниково, Никольском и Мичуринском

MForum.ru
14.01.2025,
В Ситниково, Никольском и Мичуринском МегаФон установил базовые станции - они существенно расширили зону покрытия сети 4G/LTE, что повысило доступность услуг для местных абонентов.
Общее количество жителей в этих селах - более 1800 человек, есть развитая социальная инфраструктура: школы, магазины, культурно-досуговые и медицинские учреждения. Но из-за удаленности от регионального центра и слабого сигнала сотовой связи, местные жители не всегда могли воспользоваться современными цифровыми сервисами.
«Замеры специалистов показали, что средние скорости мобильного интернета при скачивании информации составляют около 60 Мбит/с. Это позволит абонентам использовать почти все существующие цифровые сервисы: для здоровья, учёбы, оформления необходимых документов, оплаты коммунальных услуг, онлайн-банкинга, что будет способствовать социальному и экономическому развитию Алтайского края», – отметила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
Ситниково, Никольское и Мичуринское вошли в перечень населённых пунктов, которые должны быть обеспечены качественной мобильной связью в рамках федеральной программы «Скидка за спектр».
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теги: МегаФон развитие сетей Алтайский край
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