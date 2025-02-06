Развитие сетей: МегаФон в Алтайском крае - сеть 4G модернизировали в Кулунде

06.02.2025, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, инженеры оператора модернизировали инфраструктуру сети LTE в селе Кулунда. По данным компании, примерно для 15 тысяч жителей доступные скорости выросли на 20%.

МегаФон провел технические работы в локациях, где в Сеть выходит большое количество абонентов: на улице Восточная, примыкающей к федеральной трассе, на улице Механизаторская, в переулке Калинина и других. Связисты развернули в населённом пункте дополнительный слой LTE, работающий в "высокочастотном диапазоне". Это позволило расширить ёмкость сети и увеличить скорость мобильного интернета, обеспечило возможность использования VoLTE всем абонентам, чьи телефоны поддерживают этот режим связи.

«Мы обновили нашу телеком-инфраструктуру в крупном селе с учётом растущей на неё нагрузки. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в интернет, чтобы смотреть видео, делиться «тяжёлыми» файлами в мессенджерах и социальных сетях на комфортных скоростях. По данным аналитиков МегаФона, модернизация позволила абонентам активнее использовать цифровые возможности и увеличить трафик в сети на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – уточнила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Сегодня Кулунда имеет статус крупного транспортного узла. Через село проходит ряд автомобильных дорог, в том числе трасса федерального значения, которая соединяет Россию и Казахстан. Эта дорога – часть популярного туристического маршрута, поскольку ведёт к солёным озерам Алтайского края и международному аэропорту имени Германа Титова в Барнауле.

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теги: МегаФон развитие сетей Алтайский край

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