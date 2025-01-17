Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - оператор модернизировал LTE-сеть в Барнауле

MForum.ru
17.01.2025,
МТС сообщает о завершении модернизации телеком-оборудования Барнауле. В ходе рефарминга частот 3G под 4G/LTE, скорость мобильного интернета МТС в городе по данным компании выросла в среднем на 15%.
Рефарминг затронул более 100 БС в Барнауле. Кроме подросших скоростей, оператор отмечает также улучшения покрытия LTE, в том числе, внутри помещений, включая цокольные этажи
«К началу 2025 года МТС обновила телеком-инфраструктуру в Барнауле во всех пяти районах города, включая микрорайоны Поток и Затон, поселки Ползуново и Бобровая Заимка, СНТ «Сибирский садовод», «Южный», «Лебяжье», а также железнодорожную станцию Власиха и ряд других объектов. По нашим данным большинство горожан пользуются смартфонами с поддержкой 4G, а значит переход на новый современный стандарт связи — естественный процесс, к которому наши абоненты давно готовы. Теперь пользоваться цифровыми сервисами стало еще быстрее и комфортнее», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
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теги: МегаФон развитие сетей Алтайский край
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