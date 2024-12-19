Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - LTE получили Ситниково, Никольское и Мичуринское

MForum.ru
19.12.2024,
МТС сообщает о запуске голосовой связи и сети LTE в трех населенных пунктах Алтайского края с населением в каждом от 500 до 1000 человек. LTE технология обеспечила покрытие в селах Ситниково Баевского района, Никольское Советского района, Мичуринское Хабаровского района. В зоне покрытия совокупно живет до 2 тысяч человек.
«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенные пункты Алтайского края. Как правило, такие села находятся вдали от райцентров и крупных федеральных трасс, не имеют доступа к сети, а потому появление мобильного интернета для их жителей является очень важным и долгожданным событием. Теперь еще почти две тысячи селян наравне с горожанами могут пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Ранее МТС запустила сеть LTE в 30 населенных пунктах Алтайского края, расположенных преимущественно в Солонешенском, Усть-Калманском, Тальменском, Косихинском и Топчихинском районах.
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теги: МТС Алтайский край развитие сетей
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