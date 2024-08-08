Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - завершена масштабная модернизация сети 4G/LTE в Заринске

08.08.2024, MForum.ru

МТС завершила обновление действующего телеком-оборудования в Заринске, скорости повышены на 20%. Модернизация затронула большинство базовых станций МТС, расположенных в разных частях города.

«Заринск – самый молодой и динамично развивающийся город Алтайского края. Численность населения в нем быстро увеличивается, а потому ожидаемо растет спрос на быстрый мобильный интернет. Только за последний год интернет-трафик в Заринске показал двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети и обновили своё оборудование, чтобы горожане могли пользоваться цифровыми сервисами на комфортной для себя скорости», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС построила сеть LTE на стокилометровом участке железнодорожной линии Барнаул – Заринск. В результате мобильный интернет на скорости до 100 Мбит\с получили пассажиры, передвигающиеся через Алтайский край по железной дороге, а также жители сел Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и других малых населённых пунктах.

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теги: МТС развитие сетей Алтайский край

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