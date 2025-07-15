Развитие сетей: МегаФон на Алтае - оператор запустил LTE в селах Зелёный Луг, Новосклюиха и Новая Тараба

MForum.ru
15.07.2025,
МегаФон в ряде регионов активно участвует в реализации госпрограммы "Скидка за спектр". В частности, как сообщает оператор, сеть LTE развернута в таких алтайских селах Зелёный Луг, Новосклюиха и Новая Тараба. Все они относятся к разряду малонаселенных, суммарно в них порядка 1600 человек. По данным компании, жителям теперь доступна услуга мобильного интернета со скоростью до 80 Мбит/с. Поддерживается режим голосовой связи VoLTE.
Телеком-оборудование развернуто в нескольких диапазонах 4G/LTE. Как сообщает оператор, покрытием обеспечены все улицы поселений. Ранее связь в селах тоже была, но менее надежная, поскольку обеспечивалась базовыми станциями, установленными в соседних населенных пунктах.
«Почти 42% населения Алтайского края живёт в сельской местности. Для многих городских жителей вовремя отправить поздравление или отследить точное время прибытия автобуса – это просто и естественно, для сельского жителя — не всегда доступно. Мы работаем над тем, чтобы в регионе увеличивалось число территорий, где люди могут пользоваться современными интернет-сервисами. Государственная программа «Скидка за спектр» помогает реализовывать эту задачу», — прокомментировала директор МегаФона в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.
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теги: Алтайский край МегаФон развитие сетей
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