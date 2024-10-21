Развитие сетей: МегаФон в Алтайском крае - оператор модернизировал оборудование еще в 10 населенных пунктах края

21.10.2024, MForum.ru

Доступ к мобильной связи 4G/LTE получили жители Кулунды, Барановки, Шипуново, Степного Озера, Светлоозерского, Маралихи, Благовещенки, Голухи, Ложкино и Змеиногорска. Среди этих населенных пунктов есть, как крупные, где проживает более 10 тысяч человек, так и малые. Например, в селе Ложкино Целинного района насчитывается 500 жителей.

Инженеры оператора провели модернизацию телеком-инфраструктуры, задействовав "высокочастотное оборудование", что позволило нарастить скорость мобильного интернета.

По данным МегаФон, модернизация базовых станций приводит к росту трафика, потребляемого абонентами.

«С начала года модернизация сети оператора затронула треть районов края. В их числе Краснощёковский, Бийский, Красногорский, Каменский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский и другие. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик на обновленных территориях вырос на 22%, а голосовой примерно на 4%. Часть работы велась совместно с региональным министерством цифрового развития, цель которой обеспечение малонаселенных и труднодоступных поселений качественной связью», — говорит директор МегаФона в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

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теги: МегаФон развитие сетей Алтайский край

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