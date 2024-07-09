Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - жители 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному фиксированному доступу от МТС

MForum.ru
09.07.2024,
Как сообщает МТС, гигабитный интернет оператора стал доступен жителям 30 жилых многоквартирных домов, расположенных на улицах Союза Республик, Брестской, Деповской, Молодежной и на проспекте Ленина.
«Развитие сети проводного домашнего интернета МТС в Барнауле – процесс непрерывный. Мы шаг за шагом обновляем инфраструктуру в разных районах города, чтобы жителям стал доступен гигабитный интернет. Такую скорость точно оценят геймеры и киноманы, а также большие семьи, которые выходят в сеть из одной квартиры через большое количество устройств. До конца года сверхскорости получат также жители нескольких десятков домов, расположенных в Железнодорожном районе Барнаула», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Проверить, есть ли техническая возможность подключения к высокоскоростному доступу МТС в Барнауле можно на сайте компании.
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теги: МТС фиксированный Алтайский край
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