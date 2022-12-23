Развитие сетей: МТС развивает гигабитную сеть в Барнауле

MForum.ru
23.12.2022,
МТС сообщает об обновлении инфраструктуры фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Жители многоквартирных домов на главных улицах города - Панфиловцев, Шумакова, Павловском тракте, проспекте Энергетиков и многих других получили домашний интернет со скоростями до 1 Гбит/c.
«Мы видим, что потребность в быстром домашнем интернете у барнаульцев по-прежнему остается на высоком уровне, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. Среди тех, для кого критично важно скоростное и стабильное интернет-соединение – геймеры. Ориентируясь на их потребности, мы запустили специальный тариф, который включает в себя мобильную связь, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и доступ к игровому сервису GamersBase. В ближайшее время сверхскорости получат также жители домов, расположенных в Центральном районе Барнаула», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.
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теги: МТС фиксированный доступ Алтайский край Барнаул
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[Развитие сетей. Фиксированный доступ. Алтайский край. МТС]
Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС
23 декабря 2022 г., Барнаул, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), пресс-релиз МТС через MForum.ru ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных домов на главных улицах города - Панфиловцев, Шумакова, Павловском тракте, проспекте Энергетиков и многих других.
Обновленная сеть МТС с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.
«Мы видим, что потребность в быстром домашнем интернете у барнаульцев по-прежнему остается на высоком уровне, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. Среди тех, для кого критично важно скоростное и стабильное интернет-соединение – геймеры. Ориентируясь на их потребности, мы запустили специальный тариф, который включает в себя мобильную связь, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и доступ к игровому сервису GamersBase. В ближайшее время сверхскорости получат также жители домов, расположенных в Центральном районе Барнаула», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.
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