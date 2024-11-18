Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - компания модернизировала сеть LTE в нескольких районах Барнаула

MForum.ru
18.11.2024,
МТС сообщает о модернизации телеком-оборудования в Барнауле. За счет рефарминга частот из 3G в LTE, скорости, доступные пользователям мобильного интернета выросли на 15%.
Модернизация на этот раз затронула в основном северо-восточную часть Барнаула - станцию Ползуново, поселки Борзовая заимка и Силикатный, село Власиха и микрорайон Поток, а также большую часть Индустриального района.
Оператор отмечает рост качества услуг не только на улицах, но и в помещениях, включая расположенные на цокольных этажах.
«Мы видим, что в Барнауле потребление интернет-трафика из года в год стремительно растет, как за счет местных жителей, так и за счет туристов. В условиях, когда возможности частотного спектра ограничены, рефарминг — наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. С целью обеспечить барнаульцев быстрым интернетом и нарастить запас емкости на нашей сети, мы перевели 3G частоты на более современный и быстрый стандарт передачи данных – LTE. На данный момент модернизация охватила только часть города, на очереди Центральный район и пригород – СНТ “Сибирский садовод”, ПГТ Южный и село Лебяжье», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
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теги: Алайский край МТС развитие сетей
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