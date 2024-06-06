Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - модернизировано оборудование в селах Ая, Алтайское и поселке Катунь

06.06.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что в перечисленных населенных пунктах скорость мобильного интернета в сети компании выросла в среднем на 20%.

«Предгорья Алтая – место, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Из года в год мы фиксируем рост трафика на этой территории, а потому приняли решение о необходимости проведения модернизации оборудования сразу в нескольких привлекательных для туристов населенных пунктах. Мы не просто увеличили скорость на смартфонах отдыхающих, но и подготовили почву для внедрения цифровых услуг – от онлайн-кассы до умного видеонаблюдения. Это сделает отдых как самих жителей, так и гостей края более комфортным и безопасным, а бизнес региона – более эффективным», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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теги: МТС развитие сетей Алтайский край

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