Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - модернизировано оборудование в селах Ая, Алтайское и поселке Катунь

MForum.ru
06.06.2024,
МТС сообщает, что в перечисленных населенных пунктах скорость мобильного интернета в сети компании выросла в среднем на 20%.
«Предгорья Алтая – место, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Из года в год мы фиксируем рост трафика на этой территории, а потому приняли решение о необходимости проведения модернизации оборудования сразу в нескольких привлекательных для туристов населенных пунктах. Мы не просто увеличили скорость на смартфонах отдыхающих, но и подготовили почву для внедрения цифровых услуг – от онлайн-кассы до умного видеонаблюдения. Это сделает отдых как самих жителей, так и гостей края более комфортным и безопасным, а бизнес региона – более эффективным», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
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теги: МТС развитие сетей Алтайский край
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