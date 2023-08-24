Развитие сетей: МТС в Алтайском крае - фиксированная сеть 1 Гбит/с стала доступнее жителям Барнаула

24.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что возможность подключения к услугам фиксированного доступа со скоростями до 1 Гбит/с стала доступна жителям Железнодорожного и Центрального районов Барнаула. МТС подключила 50 многоквартирных домов на улицах Папанинцев, Крупской, Молодежной, пр. Красноармейском и других.

Подключаться можно не только к фиксированному доступу, но и в рамках "семейного пакета", объединяющего домашний интернет, мобильную связь, IP-ТВ и онлайн-кинотеатр. Ранее МТС обновила сеть фиксированного доступа в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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теги: МТС развитие сетей Алтайский край

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