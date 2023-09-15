Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Алтайском крае - еще 90 сел!

15.09.2023, MForum.ru

МТС провела масштабное расширение сети в малонаселенных пунктах Алтайского края. Территория покрытия сети LTE теперь захватывает еще 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживает менее 500 человек. В основном расширения коснулись Алтайского района - 6 сел, Тюменцевского - 5, по 3 села получили LTE в Косихинском, Тальменском, Баевском, Троицком, Благовещенском, Краснощековском районах и в других.

Уровень урбанизации Алтайского края остается небольшим, более 40% населения проживает в сельской местности. В этих условиях, рост покрытия операторов сотовой связи - на сегодня, это чуть ли не единственный способ для подключения к интернету и сопутствующим ему благам.

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теги: развитие сетей МТС Алтайский край

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