Развитие сетей: МТС в Алтайском крае: улучшена связь на территории города Яровое и на берегу одноименного озера

18.07.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что в ходе проведенных работ, обеспечено улучшение связи на территории города Яровое в Алтайском крае и вблизи соленого озера Яровое.

В 2023 году по данным Big Data МТС это озеро возглавляло рейтинг Топ-5 популярных мест Алтайского края для летнего отдыха, рост интернет-трафика составил 20% год к году.

МТС улучшила связь в центре города за счет рефарминга частот в районе завода Алтайский Химпром, а также на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик».

«Яровое – самое популярное озеро Сибири. Оно отличается не только лечебными свойствами, но и развитой инфраструктурой: здесь оборудованы пляжные комплексы, аквапарк под открытым небом, рестораны и гостиницы. Год от года мы отмечаем стабильно высокий спрос на отдых в Яровом, поэтому продолжим прорабатывать эту территорию, усиливая и расширяя покрытие сети, чтобы обеспечить цифровой комфорт своим абонентом», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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теги: МТС Алтайский край развитие сетей

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