Фиксированный доступ: МТС в Новосибирской области - оператор расширил сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске

MForum.ru
07.05.2025,
МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. Более 3.6 тысяч семей, живущих в Советском районе города получили интернет-доступ на скорости до 1 Гбит/с. В частности, сеть модернизировали в ряде домов в Верхней и в Нижней зоне Академгородка, в микрорайоне Шлюз, а в нескольких домах на улице Приморская в микрорайоне ОбьГЭС развернули новую инфраструктуру.
Ранее в 2025 году гигабитный интернет от МТС получили жители части Октябрьского района.
«Больше 40 % наших абонентов мобильной связи используют как минимум 3 продукта компании. Очень часто эти клиенты становятся также абонентами и нашей фиксированной сети. Сегодня новосибирцы становятся более требовательны к скорости и качеству домашнего интернета, и это абсолютно справедливо. Мы в свою очередь планомерно развиваем фиксированную сеть», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
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теги: Новосибирская область фиксированный доступ гигабитный интернет
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