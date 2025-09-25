Фиксированный доступ: МТС в Пермском крае - еще 400 домохозяйств получили возможность подключения к скоростям 1 Гбит/с

MForum.ru
25.09.2025,
МТС сообщает о развитии сети фиксированного доступа к интернету на территории Перми. В рамках расширения телеком-инфраструктуры еще почти 400 домохозяйств в Дзержинском районе Перми получили техническую возможность пользоваться домашним интернетом со скоростями вплоть до 1 Гбит/с. Гигабитная сеть МТС развернута в жилых домах микрорайона Парковый на улице Герцена и Каслинском переулке.
«С начала года гигабитный интернет в Перми появился почти у семи тысячи пермских семей, каждая из которых теперь может экономить до 40%, объединив в единый пакет несколько сервисов нашей экосистемы», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом ещё 21 жилой дом в Индустриальном, Кировском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.
--
теги: фиксированный доступ Пермский край МТС гигабитный интернет
--
