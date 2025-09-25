Фиксированный доступ: МТС в Пермском крае - еще 400 домохозяйств получили возможность подключения к скоростям 1 Гбит/с

25.09.2025, MForum.ru

МТС сообщает о развитии сети фиксированного доступа к интернету на территории Перми. В рамках расширения телеком-инфраструктуры еще почти 400 домохозяйств в Дзержинском районе Перми получили техническую возможность пользоваться домашним интернетом со скоростями вплоть до 1 Гбит/с. Гигабитная сеть МТС развернута в жилых домах микрорайона Парковый на улице Герцена и Каслинском переулке.

«С начала года гигабитный интернет в Перми появился почти у семи тысячи пермских семей, каждая из которых теперь может экономить до 40%, объединив в единый пакет несколько сервисов нашей экосистемы», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом ещё 21 жилой дом в Индустриальном, Кировском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

