Фиксированный доступ: МТС в Пермском крае: оператор расширил сеть фиксированного интернет-доступа в Перми

MForum.ru
12.05.2025,
Как сообщает пресс-служба оператора МТС, по итогам расширения телеком-инфраструктуры сети фиксированной связи, еще почти 3 тысячи семей в Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.
Гигабитные услуги МТС получили еще 22 жилых дома города - подключены МКД на улицах Красных Командиров, Спартаковская, Космонавта Беляева, Теплогорская, Левченко, Плеханова, Малая, Стахановская, Льва Толстого, Генерала Черняховского и Анри Барбюса.
«МТС последовательно обеспечивает жителей Прикамья стабильным домашним интернетом. Расширение сети не только открывает доступ к цифровым сервисам для работы, учёбы и развлечений, но и позволяет всё большему числу пермяков сократить расходы на связь и телевидение. Например, пользователи могут ежемесячно экономить до 40% на услугах связи, объединяя в один пакет высокоскоростной интернет, телевидение и мобильную связь для всей семьи. В начале этого года такая возможность появилась у более 37 тысяч семей в Соликамске и Добрянке», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.
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теги: Пермский край фиксированный доступ гигабитный интернет
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