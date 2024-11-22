Фиксированный доступ: МТС в Ивановской области - в Шуе гигабитный интернет от МТС появился еще более чем в 40 МКД

MForum.ru
22.11.2024,
Абоненты, использующие или интересующиеся услугами фиксированного интернета МТС в Шуе получили возможность подключения фиксированного интернета до 1 Гбит/c. МТС подключил ряд МКД, где расположены более 6000 квартир.
Работы проведены в 8 районах города, в общей сложности подключено более 40 многоквартирных домов по улице Вихрева, Генерала Белова, Кооперативной, Свердлова, переулке Красноармейском, Милиционном, Фабричном, а также в микрорайоне Афанасьева.
«Потребности в интернет-контенте постоянно растут, впереди продолжительные новогодние каникулы, когда многие проведут время дома за общением в соцсетях, просмотром фильмов и играми. Растет число одновременно используемых в доме цифровых устройств – смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение», — отметила директор филиала МТС в городе Иваново Олеся Алексеева.
Для подключения абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу.
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теги: фиксированный доступ Ивановская область МТС развитие сетей
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