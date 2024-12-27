Отечественное оборудование: Иртея будет сотрудничать с томским дизайн-центром Элемент

MForum.ru

Отечественное оборудование: Иртея будет сотрудничать с томским дизайн-центром Элемент

27.12.2024, MForum.ru

Информацию по базовым станциям Иртеи приходится собирать общими усилиями, по крупицам. Очередные подробности узнали Ведомости.

 

 

На сегодняшний день Иртея производит свои БС в очень и очень скромном количестве (200 штук в этом году, план - 1000 в 2025 году) в Шуе, Ивановская область. Почему-то прямо не сообщается, что это делается на мощностях соучредителя Иртеи, которым является компания Аквариус. Возможно это не так, но других производств, способных на это в Шуе я не знаю. Мощность производства, по данным Иртеи - до 15 тысяч штук в год. Но в 2025 году планируется выпустить не более 1000 БС.

Кстати, что подразумевается под 15 тысяч штук? Это 15 тысяч комплектов (RRU+BBU) или 7.5 тыс RRU + 7.5 тыс BBU? Пока не знаю.

В Казани гендиректор Иртеи Дмитрий Лаконцев ответил на ряд вопросов моим коллегам.

В частности, что "вся конструкторская документация, производство, софт" являются отечественными.

Тем не менее БС Иртея пока что не включена в реестр российского оборудования. Хотя у меня нет сомнений в том, что в 2025 году этот статус будет получен, в первые же месяцы.

Вот только требования к российскости год от года растут и потому в Иртеи собираются задействовать площади дизайн-центра Элемента в Томске "для тестирования новых версий БС". Эти новые версии будут, с одной стороны, отражать растущие требования операторов сотовой связи (в текущей версии БС нет поддержки GSM, операторы попросили ее добавить, и это будет сделано), так и растущие требования Минпроторга - а значит в БС будет больше российских компонентов, чтобы набрать достаточно баллов.

К сожалению, повышение уровня локализации, как правило, оборачивается дальнейшим ростом себестоимости производства БС и цен на них. У этой задачки пока нет достойного решения - себестоимость может расти. Может быть частично это сгладит рост объемов производства?

Сотрудничество с Элементом - естественный ход событий. Во-первых, это единый "дом" АФК Системы, под крышей которого живут и МТС с Иртеей, и компании в ГК Элемент. Во-вторых, в составе ГК Элемент сосредоточено немало российских производителей электронных компонентов - от Микрона до НИИЭТ.

Пока что в составе БС нашлась одна российская микросхема - микроконтроллер Амур MIK32 K1948ВК018. Что он там делает - мигает светодиодами или управляет вентиляторами, пока не знаю. Но уже в 2025 году предполагается, что до 9 микросхем будут отечественного производства.

И не только микросхемы. В Иртее, например, присматриваются к мощным СВЧ (GaN?) транзисторам Миландра и к модулям усилителей НИИЭТ. Наверняка рассматриваются и продукты других российских производителей.

Сложность с появляющимися российскими изделиями - они могут быть неплохими на уровне опытной партии, но способен ли производитель наладить ритмичные поставки компонента "в объемах", не снизив качество, как правило, загадка.

Да и запускать серийное производство в серию мало кто решается, не получив хотя бы "якорный" заказ от покупателя. Получается, что покупатели отечественных компонентов зачастую находятся в ситуации, что им предлагают сыграть в лотерею, заключить форвардный контракт, купить "кота в мешке".

Еще одно печальное следствие попыток наращивать локализацию компонентов - это бесконечный цикл разработки. Как правило, в мире, высокая стоимость разработки затем "размазывается тонким слоем" в себестоимость массового производства разработанного изделия. У нас будет не так. Каждую следующую версию изделия будут выпускать сравнительно небольшим объемом. А затем нужны будут новые расходы на очередную переделку дизайна под очередной российский компонент, новые тесты, новая переналадка производственных процессов.

"Кастомизированные" изделия никогда не сравняются в стоимости с серийными. Платить за все придется операторам и абонентам. Как деньгами, так и сниженными темпами развития сетей.

Возвращаясь к теме сотрудничества Иртеи и Элемента, эта ГК в 2024 году заявляла о планах серийного производства радиомодулей и ряда других электронных компонентов для БС 4G/5G. К разработкам подключен ТГУ (Томский госуниверситет) – Элемент и ТГУ договорились о создании научно-производственного кластера. Элемент готов вложить до 2.5 млрд рублей, ТГУ привлечет к разработкам порядка 150 студентов.

Кто будет покупать продукцию Иртея?

Как правило, участники рынка неохотно покупают продукты, аффилированные с конкурентами. МТС ставит продукцию дочерней компании Иртея (БС LTE800 и LTE1800) на свою сеть - это вопросов не вызывает. А что другие?

Билайн приступил к тестированию БС Иртея, но этот процесс еще не завершен. МегаФон и T2 пока что больше приглядываются, кажется, что эти компании пока что больше ориентированы на решения независимого от операторов производителя Yadro и Булат (дочерней компании Ростелеком). Впрочем, сейчас время прагматизма, если БС Иртеи будут выигрывать у других продуктов по показателю цены или полной стоимости владения, операторы, вполне вероятно, будут покупать продукцию конкурента.

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теги: МТС отечественное оборудование Иртея Элемент базовые станции

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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