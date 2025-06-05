Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети

05.06.2025, MForum.ru

В 1q2025 года объем скачанных данных в сети МегаФон в Забайкальском крае вырос на 24% год к году. Это результат проведенной оператором оптимизации сети - базовые станции настроили так, чтобы они давали гаджетам команду переключаться в наименее загруженный слой LTE. Это снижает перегрузки, обеспечивая рост скоростей передачи данных.

В Забайкальском крае одновременно функционирует оборудование МегаФон трех поколений. В 2024 году количество пользователей сетей 4G/LTE выросло на 3% до 83%.

Настройки сети протестировали на небольшой территории, а убедившись в их эффективности, их сейчас внедряют в большинстве российских регионов, включая Забайкалье.

«Помимо строительства базовых станций и модернизации существующих, МегаФон применяет и другие возможности улучшения сети. Так, недавно мы провели перенастройку своего телеком-оборудования в крае. Постоянная работа над качеством связи позволяет нам оставаться лидерами по скорости мобильного интернета, что подтверждают данные международных экспертов Ookla®. В Чите медианная скорость скачивания в первом квартале 2025 года составила более 31 Мбит⁄с, а в регионе показатель превысил 21 Мбит⁄с», – прокомментировала директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.

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теги: МегаФон развитие сетей Забайкальский край

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