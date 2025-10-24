Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа

MForum.ru
24.10.2025,
МТС сообщает о завершении работ по техническому обновлению сети LTE в крупных населённых пунктах Читинского округа, в поселках Смоленка, Карповка и Атамановка. Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование и теперь сеть 4G/LTE МТС покрывает всю территорию густонаселенных посёлков и социально-значимых объектов. В общей сложности, новое качество связи получили более 20 тысяч местных жителей.
«Пригород краевой столицы активно застраивается, появляются новые микрорайоны, возрастает количество жителей. Коттеджные посёлки набирают всё большую популярность, как место загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Проведённые работы на сетевом оборудовании и увеличение покрытия сети LTE с запасом ёмкости, повышает привлекательность данных территорий, а также помогаем людям, которые выбрали эти места для постоянного проживания, с удобством пользоваться цифровыми сервисами: совершая покупки на маркетплейсах, оформляя документы и справки на профильных сервисах, оплачивая коммуналку и общаясь с друзьями», – рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
теги: Забайкальский край развитие сетей МТС
