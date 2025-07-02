Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске

MForum.ru
02.07.2025,
Как сообщает оператор, проведенные работы позволили на треть нарастить скорости в сети, ее емкость и расширить покрытие для более 6 тысяч жителей города.
Модернизация затронула базовые станции, расположенные в южной и восточной частях Сретенска, где расположены кварталы с частной и коттеджной застройкой.
«Модернизация телеком-инфраструктуры в Сретенске – очередной этап в нашей работе по обеспечению устойчивого покрытия мобильной сети в Забайкальском крае. Жители Сретенска получили связь такого же качества, как в Чите или другом крупном городе Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Историческая справка:
В 2025 году Сретенск отметит 336 лет со дня основания. Благодаря строительству Транссибирской магистрали в начале XX века город был крупной логистической базой и купеческим центром Забайкалья. От Сретенска отправлялись грузовые и пассажирские пароходы вниз по Амуру. Купцы и золотопромышленники возводили дома, которые и сегодня восхищают своей архитектурой.
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теги: Забайкальский край МТС развитие сетей
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