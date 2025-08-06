Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе

06.08.2025, MForum.ru

Интернет-покрытие получили жители Староцурухайтуя. Село основано почти 300 лет назад, располагается возле границы Забайкальского края и Китая в излучине реки Аргунь.

Новая базовая станция использует средний частотный диапазон для поддержки LTE. По данным оператора, абонентам стали доступны средние скорости загрузки около 40 Мбит/с, максимальные - порядка 80 Мбит/с.

Кроме того, инженеры МегаФона расширили покрытие в других селах и поселках региона. Базовые станции появились в Забайкальске, Архангельском, Хушенге, Нижнем Калгукане и одном из старейших золотодобывающих центров края Вершино-Дарасунском. Местные жители теперь могут выходить в сеть на скоростях до 60-75 Мбит/с, в зоне покрытия также фрагмент железной дороги и автотрасс.

«Суммарно в этих поселениях проживают более 20 тысяч человек. Уверена, многие из них заметили, что качество сети улучшилось. Связь работает бесперебойно и стабильно, а ускоренный интернет открыл новые возможности для развития поселений, поиска дистанционной работы, онлайн-образования и многого другого. Помимо строительства базовых станций, мы также проводим и модернизацию существующего оборудования. С начала года таких работ было выполнено порядка 40», — отметила директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.

теги: МегаФон развитие сетей Забайкальский край

