Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска

MForum.ru
18.06.2025,
МТС сообщает об усилении сети LTE в садоводческом товариществе Южное в пригороде Краснокаменска. Средняя скорость передачи данных в дачном массиве, по данным оператора, выросла более чем на 30%.
«Мы позаботились об улучшении качества сети, чтобы жители могли при необходимости между садовыми работами подключаться к вебинарам и работать удалённо из дома, использовать сервисы видеосвязи, а школьники могут читать книги в онлайн-библиотеке из обязательного списка литературы на лето. Скоростной LTE-интернет также позволяет подключать автоматические датчики контроля и учета электроэнергии, тепла, беспроводные видеокамеры и системы безопасности, чтобы жизнь за городом была удобной и безопасной», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
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теги: МТС Забайкальский край развитие сетей
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