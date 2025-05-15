Развитие сетей: Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края

MForum.ru
15.05.2025,
МТС провела технические работы на телеком-оборудовании и запустила сеть LTE на всей территории Агинского дацана, в одной из популярных локаций Забайкалья.
Агинский дацан – один из крупнейших буддийских храмовых комплексов в России, расположен вблизи посёлка Агинское Забайкальского края. Здесь находится несколько дуганов (храмов), построенные в разные годы, богатая библиотека с собранием буддийских текстов на тибетском и монгольском языках. Также в Агинском дацане расположена двадцатидвухметровая «Ступа примирения» – одна из самых высоких ступ в России, поэтому каждый год сотни туристов и паломников из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая посещают монастырь и буддийские святыни.
«Статистика мобильного трафика демонстрирует рост турпотока в Агинский Бурятский округ благодаря религиозным и этнографическим достопримечательностям. Ежегодно более 60 тысяч туристов из разных регионов России и соседних стран посещают храмы и сакральные места, участвуют в народных фестивалях и традиционных спортивных играх, дегустируют блюда местной кухни. Поэтому к началу летнего туристического сезона мы провели работы по улучшению качества мобильной сети и запустили новое телеком-оборудование», – рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС провела работы в селах Ушарбай и Цаган-Челутай Могойтуйского округа, Приаргунск, Новоцурухайтуй, Молодежный Приаргунского округа, а также запустила новую базовую станцию в аэропорту Читы.
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теги: развитие сетей Забайкальский край МТС
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