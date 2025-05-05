Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа

05.05.2025, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети LTE в ряде населенных пунктов Приаргунского округа. Работы затронули все базовые станции в поселках Приаргунск, Новоцурухайтуй и Молодежный. Это позволило нарастить емкость сети и скорость мобильного интернета в среднем на 20%.

Такое улучшение показателей во многом было достигнуто за счет рефарминга, переиспользования частот сети 3G в стандарте LTE. Улучшения в работе сети почувствовали почти 10 тысяч жителей.

«Обновление сети расширяет скоростной доступ к сети жителям населенных пунктов, где наблюдается динамично растущий интернет-трафик. Благодаря рефармингу расширились возможности сети LTE – возросли ёмкость канала и скорость мобильного интернета. При этом качество и четкость передачи голосовых сообщений значительно выше по сравнению с 3G. Мы и дальше будем в режиме реального времени анализировать нагрузку на базовые станции и при необходимости улучшать качество связи, чтобы забайкальцы могли пользоваться всеми возможными цифровыми сервисами», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Расположенный вблизи границы с КНР, Приаргунский округ известен найденными археологическими памятниками. Один из таких Чингисов камень – гранитная стела с надписью старомонгольским письмом и Хирхинский городок – центр улуса Джочи-Касара, брата Чингисхана, основанный монголами в XIII веке.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край

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