Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем

17.09.2025, MForum.ru

МТС обеспечила доступ к сети 4G/LTE жителей 5 сел Дульдургинского, Краснокаменского и Борзинского округов. Мобильным интернетом и голосовой связью теперь могут пользоваться более 1200 человек.

Сеть МТС запущена в в сёлах Курунзулай и Шоноктуй Борзинского округа, Красноярово Дульдургинского округа, а также Капцегайтуй и Богдановка Краснокаменского округа, расположенных на границе с Китаем. В среднем, в каждом населённом пункте проживает от 200 до 300 человек, а в самом крупном более 370.

«Развитие сетей связи и устранение цифрового неравенства является важной социальной задачей. МТС прикладывает все усилия, чтобы жители в глубинке и крупных городах могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для решения повседневных бытовых задач: оплаты коммунальных счетов, оформления заявлений и документов онлайн, а также для работы, учебы и развлечений», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС в рамках региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в селе Этытэй Красночикойского округа и Иргень Читинского округа.

О регионе

В селах, где появилась связь МТС, местные жители занимаются разведением скота, молочным животноводством и выращивают зерновые культуры. Доступ к скоростному интернету способствует улучшению качества жизни селян и цифровизации производства. В сёлах расположены памятники истории и культуры, а, например, на окраине Капцегайтуй можно увидеть остатки «Вала Чингисхана». Древняя система оборонительных сооружений была создана по некоторым оценкам в Х-XI веках и протянулась по территории современных России, Китая, Монголии на 700 километров. Мобильный интернет поможет проложить удобный маршрут на навигаторе к археологическим памятникам, а также узнать в сети интересные факты о Забайкальском крае.

