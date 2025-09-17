Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем

MForum.ru
17.09.2025,
МТС обеспечила доступ к сети 4G/LTE жителей 5 сел Дульдургинского, Краснокаменского и Борзинского округов. Мобильным интернетом и голосовой связью теперь могут пользоваться более 1200 человек.
Сеть МТС запущена в в сёлах Курунзулай и Шоноктуй Борзинского округа, Красноярово Дульдургинского округа, а также Капцегайтуй и Богдановка Краснокаменского округа, расположенных на границе с Китаем. В среднем, в каждом населённом пункте проживает от 200 до 300 человек, а в самом крупном более 370.
«Развитие сетей связи и устранение цифрового неравенства является важной социальной задачей. МТС прикладывает все усилия, чтобы жители в глубинке и крупных городах могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для решения повседневных бытовых задач: оплаты коммунальных счетов, оформления заявлений и документов онлайн, а также для работы, учебы и развлечений», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС в рамках региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в селе Этытэй Красночикойского округа и Иргень Читинского округа.
О регионе
В селах, где появилась связь МТС, местные жители занимаются разведением скота, молочным животноводством и выращивают зерновые культуры. Доступ к скоростному интернету способствует улучшению качества жизни селян и цифровизации производства. В сёлах расположены памятники истории и культуры, а, например, на окраине Капцегайтуй можно увидеть остатки «Вала Чингисхана». Древняя система оборонительных сооружений была создана по некоторым оценкам в Х-XI веках и протянулась по территории современных России, Китая, Монголии на 700 километров. Мобильный интернет поможет проложить удобный маршрут на навигаторе к археологическим памятникам, а также узнать в сети интересные факты о Забайкальском крае.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Забайкальский край МТС
--
Публикации по теме:
04.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе / MForum.ru
02.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru