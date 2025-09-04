Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень

04.09.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции в селе Иргень Читинского округа. Голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут пользоваться более 300 жителей старинного села.

«Мы последовательно работаем над улучшением сети МТС по всему Забайкальскому краю. В малых и отдалённых населенных пунктах стабильная голосовая связь и скоростной мобильный интернет имеют особое социальное значение», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС благодаря региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в таёжном селе Этытэй, где проживает более 200 жителей.

История места: Иргенский острог – основан казаками под предводительством Петра Бекетова в XVII веке (в 1653 году) на правом берегу реки Хилок. Тунгусы сожгли острог в 1655 году, но в 1657 году казаки отстроили его вновь. Острог был упразднен в начале XVIII века, к тому времени река обмелела, а основной тракт стал проходить в другом месте. На месте, где когда-то был острог сейчас находится небольшое село Иргень. В 2025 году село отметит 372 года со дня своего основания. Несмотря на такой большой возраст, в Иргене сохранилась самобытность и историческая аутентичность.

