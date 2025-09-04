Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень

MForum.ru
04.09.2025,
МТС сообщает о запуске базовой станции в селе Иргень Читинского округа. Голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут пользоваться более 300 жителей старинного села.
«Мы последовательно работаем над улучшением сети МТС по всему Забайкальскому краю. В малых и отдалённых населенных пунктах стабильная голосовая связь и скоростной мобильный интернет имеют особое социальное значение», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС благодаря региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в таёжном селе Этытэй, где проживает более 200 жителей.
История места: Иргенский острог – основан казаками под предводительством Петра Бекетова в XVII веке (в 1653 году) на правом берегу реки Хилок. Тунгусы сожгли острог в 1655 году, но в 1657 году казаки отстроили его вновь. Острог был упразднен в начале XVIII века, к тому времени река обмелела, а основной тракт стал проходить в другом месте. На месте, где когда-то был острог сейчас находится небольшое село Иргень. В 2025 году село отметит 372 года со дня своего основания. Несмотря на такой большой возраст, в Иргене сохранилась самобытность и историческая аутентичность.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Забайкальский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе / MForum.ru
02.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска / MForum.ru
05.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru