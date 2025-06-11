Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - дополнительные БС появились в Лесосибирске и в поселке Стрелка

MForum.ru
11.06.2025,
МТС установила дополнительные базовые станции LTE в Лесосибирске и в поселке Стрелка. Обновление сети позволило подготовить сеть к летнему сезону, а также позволило поддержать комфортные скорости доступа к мобильному интернету в городе и за его пределами примерно для 60 тысяч жителей Красноярского края.
Новые БС размещены на пересечении микрорайонов «Космос» и № 5, а также в районе улицы Южный промышленный узел, где располагаются деревообрабатывающие производства и складские помещения. Обновление сети затронули и жилые массивы, магазины, отели, а также социально значимые объекты Лесосибирска.
В зоне улучшения LTE оказался и поселок Стрелка, входящий в городской округ Лесосибирска. Среди локаций, где удалось разогнать мобильный интернет, оказались Стрелковский дом культуры, а также жилые здания на пересечении улиц Рейдовая, Октябрьская, Громовой и Береговая.
«Мы продолжаем масштабно обновлять сеть по всему Красноярскому краю. Ранее мы усилили покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения близ поселка Роща, а также сел Малый Кантат и Новотроицкое. Через последнее, например, туристы прокладывают путь до баз отдыха у Тубинского залива и к известной на всю Сибирь горе Тепсей», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Интернет МТС позволит также оставаться на связи туристам, приезжающим в городской поселок Стрелка полюбоваться слиянием двух сибирских рек — Енисея и Ангары. Путешественников привлекает и история поселения, основанного в 1637 году стрельцами Енисейского острога Бузиным и Падерой. Столетия назад деревня выступала связующим звеном водяных магистралей Енисея и Ангары вплоть до Иркутска и Байкала на Лену и до берегов Тихого океана. Сейчас же поселок Стрелка тесно связан с лесной промышленностью.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Красноярский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
09.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - интернет-покрытие улучшено на федеральной трассе Сибирь / MForum.ru
27.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Расширена сеть МТС в Канском районе - телеком оборудование появилось в селе Анцирь / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор модернизировал сеть LTE в шести населенных пунктах края / MForum.ru
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - обновлена сеть LTE в деревнях и селах на севере края / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - сеть 4G/LTE появилась еще в 7 населенных пунктах Сухобузимского района / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru