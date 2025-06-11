Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - дополнительные БС появились в Лесосибирске и в поселке Стрелка

11.06.2025, MForum.ru

МТС установила дополнительные базовые станции LTE в Лесосибирске и в поселке Стрелка. Обновление сети позволило подготовить сеть к летнему сезону, а также позволило поддержать комфортные скорости доступа к мобильному интернету в городе и за его пределами примерно для 60 тысяч жителей Красноярского края.

Новые БС размещены на пересечении микрорайонов «Космос» и № 5, а также в районе улицы Южный промышленный узел, где располагаются деревообрабатывающие производства и складские помещения. Обновление сети затронули и жилые массивы, магазины, отели, а также социально значимые объекты Лесосибирска.

В зоне улучшения LTE оказался и поселок Стрелка, входящий в городской округ Лесосибирска. Среди локаций, где удалось разогнать мобильный интернет, оказались Стрелковский дом культуры, а также жилые здания на пересечении улиц Рейдовая, Октябрьская, Громовой и Береговая.

«Мы продолжаем масштабно обновлять сеть по всему Красноярскому краю. Ранее мы усилили покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения близ поселка Роща, а также сел Малый Кантат и Новотроицкое. Через последнее, например, туристы прокладывают путь до баз отдыха у Тубинского залива и к известной на всю Сибирь горе Тепсей», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Интернет МТС позволит также оставаться на связи туристам, приезжающим в городской поселок Стрелка полюбоваться слиянием двух сибирских рек — Енисея и Ангары. Путешественников привлекает и история поселения, основанного в 1637 году стрельцами Енисейского острога Бузиным и Падерой. Столетия назад деревня выступала связующим звеном водяных магистралей Енисея и Ангары вплоть до Иркутска и Байкала на Лену и до берегов Тихого океана. Сейчас же поселок Стрелка тесно связан с лесной промышленностью.

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теги: МТС Красноярский край развитие сетей

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